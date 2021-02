Processos de falência, insolvência e recuperação de empresas tiveram quebra de 10% na Madeira

Os processos de falência, insolvência e de recuperação de empresas, teve uma quebra de 10%, na Madeira, no terceiro trimestre, dizem os dados da Direção Regional de Estatística (DREM).

No terceiro trimestre deram entrada nos tribunais 44 processos de falência, insolvência e recuperação de empresas, comparados com os 44 do trimestre anterior. Em termos homólogos registou-se uma descida de 40%.

Os dados da DREM dizem ainda que no terceiro trimestre foram finalizados 44 processos, sendo que 39 terminaram em falência ou insolvência. “Este número de falências/insolvências foi praticamente idêntico ao do trimestre anterior (38), mas inferior ao do trimestre homólogo (58)”, acrescenta o organismo de estatística regional.

Os dados da DREM referem que 53% dos processos de falências/insolvências eram de pessoas singulares.

Das 39 falências/insolvências que foram decretadas 21 eram de pessoas singulares e 18 de pessoas coletivas.

No trimestre anterior 55% dos processos de insolvências/falências foram de pessoas coletivas.