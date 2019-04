Procura de profissionais de RH cresce 34%, segundo Michael Page

Sabia que 20% dos acidentes rodoviários têm origem no cansaço do condutor? É com esta questão que uma equipa de investigadores da Universidade de Aveiro (UA) dá conta do seu novo projecto para diminuir as estatísticas: uma capa para volantes que monitoriza os sinais vitais do condutor e o avisa, em caso de grande fadiga, que é altura de parar e descansar.