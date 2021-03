Procura por casas de férias em Portugal dispara 95%, revela OLX

A procura de casas de férias entre a terceira semana de fevereiro e a segunda de março aumentou 95% face aos 30 dias anteriores. Os dados do portal OLX, sublinham a vontade dos portugueses em desconfinar com segurança, evitando hotéis e outros locais passíveis de aglomeração de pessoas.

A pesquisa por ‘férias’ cresceu 50% em igual período, com o Algarve em destaque que corresponde a mais de 46% das pesquisas. Os destinos mais populares são Manta Rota, Altura e Monte Gordo.

Em termos da dimensão das casas, 33% dos portugueses preferem um T2 e 25% pesquisaram por um T1, reunindo o maior número de respostas por anúncio. No que respeita aos preços, a média situa-se entre os 300 (25%) e os 400 euros (21%).

Do lado da oferta, também se regista um aumento de anúncios ativos na categoria de arrendamento (23%) durante o período analisado.

Alexandra Santos, marketing lead do OLX Portugal, sublinha que “o turismo em geral foi um dos setores mais afetados pela pandemia e a categoria Casa de Férias do OLX é um pouco reflexo disso mesmo. Com o avolumar dos números relativos à Covid-19 e a perspetiva de novo confinamento geral, em finai de 2020 e inicio deste ano, os principais indicadores caíram bastante nesta categoria.

“No entanto, a evolução positiva do país e o plano de desconfinamento levou-nos a analisar os dados para perceber se, em termos objetivos, havia de facto uma melhoria da situação e as conclusões são evidentes. As pessoas estão cada vez mais saturadas e a ideia de começarem a marcar as férias de verão acaba por ser uma motivação extra para enfrentar toda esta situação. Estes números são também um sinal positivo para a principais regiões turísticas deste país”, acrescenta a responsável.