Produção automóvel em Portugal acelera 37% em março

Mais de 31 mil veículos automóveis foram produzidos em Portugal este mês, representando um crescimento de 37% em comparação ao mês homólogo de 2018.

Os dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), num comunicado enviado esta terça-feira, informa também que durante os três primeiros meses do ano de 2019, produziram-se 94.471 mil veículos automóveis, representando um aumento de 30,6% face ao mesmo período de 2018.

No total, foram matriculadas 25.885 mil veículos ligeiros em março deste ano, 5.276 mil veículos comerciais ligeiros e 532 veículos pesados, originando uma subida de 39,5%, 28,7% e 9,5%, respetivamente, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A informação estatística relativa ao ano de 2019 confirma a importância que as exportações representam para o sector automóvel já que 97,4% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa.