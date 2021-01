A produção da EDP Renováveis recuou 5% em 2020 face a 2019 para 28.537 gigawatts hora (GWh).

A produção na Europa recuou 15% durante o ano passado, enquanto que a produção na América do Norte subiu 6%. Na Europa, o recuo da produção deveu-se à venda de ativos de 997 megawatts e de um menor recurso eólico. Já na América do Norte, o aumento de produção deveu-se ao aumento da capacidade.

Por países, a produção recuou em Espanha (-18%), Portugal (-17%), Brasil (-38%) e México (-2%), enquanto que subiu nos EUA (6%) e Canadá (12%).

Por mercados, a operação na América do Norte gerou 61% da produção total, seguida da Europa com 35% e do Brasil com 4%.

Em termos de compra de ativos, a EDP Renováveis adicionou um total de 1.580 megawatts (MW) desde o final de 2019 ao seu portefólio, incluindo 486 megawatts que pertenciam à Viesgo em Espanha.

Em Portugal, foram acrescentados 10 megawatts da central eólica marítima do projeto Windplus.

A companhia gere atualmente um portefólio de 12,2 gigawatts (GW): 5 GW na Europa, 6,7 GW na América do Norte e 0,4 no Brasil.

Atualmente, a elétrica tem 2,3 gigawatts de nova capacidade em construção: 1.648 MW de eólico em terra, 404 MW de solar fotovoltaico e 269 em participações em projetos offshore.

Em Portugal, conta com 135 MW em construção de eólico em terra.