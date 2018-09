Produção de electricidade de origem renovável aumenta nas regiões autónomas

Tanto a Madeira como os Açores produziram no primeiro trimestre de 2018 mais eletricidade com origem energia renovável. Não obstante a predominância das fontes fósseis, a melhoria é considerada significativa e contribuiu, segundo a Associação de Energias Renováveis (APREN), com 41,3 % da produção eléctrica total.

De acordo com a APREN, no primeiro semestre de 2018, a produção de electricidade de origem energia renovável aumentou de 37,3% para 41,3% na região dos Açores e de 33,2% para 38,6% na Madeira. Em Portugal continental, desde janeiro a agosto, as fontes de energias renováveis (FER) têm tido um papel preponderante na produção elétrica com um contributo de 55,3 % para o total de eletricidade gerada.

São boas notícias para o País que espera assim contribuir para uma maior sustentabilidade económica e ambiental do território português. Recorde-se que ambas as regiões autónomas têm definido um plano para aumento da produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis. A Madeira quer atingir os 50% até 2020, já os Açores apontam para os 60%.