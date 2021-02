Produção de energia elétrica caiu 7% na Madeira. Fontes renováveis atingem quota de 26%

A produção de energia elétrica caiu 7% na Madeira, em 2020, comparado com o período homólogo, de acordo com os dados da Direção Regional de Estatística (DREM). As energias renováveis representaram uma quota de 26%, da produção total de energia elétrica.

Em 2020 a Madeira produziu 819,5 Gigawatt hora (Gwh) de energia elétrica. A fonte hídrica teve um aumento de 46%, face ao período homólogo.

Verificou-se uma quebra na produção de energia elétrica a partir de fonte eólica (-11,1%), térmica (-10,5%) e fotovoltaica (-9,0%).

A produção de energia a partir de fontes renováveis atingiu uma quota de 26%, comparado com os 24%, do ano anterior, enquanto que a produção de energia a partir de fonte térmica ficou nos 73%, uma quebra face aos 75%, do período homólogo.

O gás natural teve um peso de 20% na produção total de energia elétrica, uma quebra de 1%, face ao período homólogo.