Produção industrial cai 2,1% na zona euro no mês de dezembro

A produção industrial, no mês de dezembro do ano passado, caiu 2,1% na zona euros e verificou uma quebra de 2% na União Europeia, de acordo com os dados recolhidos e divulgados pelo Eurostat esta quarta-feira, 12 de fevereiro. A queda da produção industrial foi verificada em comparação no mês de novembro, uma vez que esse mês permaneceu sem alteração relativamente a outubro.

O gabinete estatístico europeu apontou ainda que a produção industrial, no mês em questão entre 2018 e 2019, caiu 4,1% na área da moeda única e 3,9% na União Europeia. A média industrial para o conjunto de 2019, comparando com 2018, caiu 1,7% na zona euro e 1,1% na União Europeia.

Segundo os dados recolhidos durante o mês de dezembro, comparando com o mês anterior, a produção de bens de capital teve uma quebra de 4%, os bens intermediários caíram 1,7%, bens de consumo não duráveis apresenta uma queda de 1,3%, bens de consumo duráveis em 1,1% e a energia em 0,5%.

Já na União dos 27 países, a produção de bens de capital caiu 3,5%, os bens intermediários em 1,6%, os bens de consumo duráveis em 1,4%, bens de consumo não duráveis ​​em 1,2% e energia em 0,7%.

Entre os países membros para os quais existem dados disponíveis, a produção industrial verificou a maior redução na Irlanda (-6,2%), Hungria (-3,8%) e Polônia (-3,0%). Por sua vez, os maiores aumentos foram observados na Dinamarca (+ 7,2%), Portugal (+ 2,9%) e Grécia (+ 2,5%).