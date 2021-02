Produção industrial caiu mais de 8% na zona euro em 2020

A produção industrial na União Europeia (UE) decaiu 1,2% em dezembro, face a novembro, sendo que este valor caiu para 1,6% na zona euro. Estes dados foram divulgados esta segunda-feira, 15 de fevereiro, pelo Eurostat. No ano marcado pela pandemia, a média anual da produção industrial caiu 8,7% na zona euro e 8% na UE, em comparação com o ano anterior.

Os dados revelados hoje pelo gabinete estatístico europeu mostram uma quebra face ao aumento registado em novembro, onde a produção apresentava melhorias. Por sua vez, comparando os meses de dezembro de 2020 e de 2019, é possível verificar que a produção industrial decresceu 0,8% na zona euro e 0,4% na UE.

Na zona euro, a produção de bens de capital caiu 3,1% e os bens de consumo não duradouros diminuíram 0,6%, enquanto a produção de bens de consumo duradouros cresceu 0,8%, bens intermediários aumentaram 1% e a energia cresceu 1,4%, comparando dezembro com o mês anterior.

Na UE, a produção de bens de capital decresceu 2,8% e os bens de consumo não duradouros caíram 0,1%, enquanto a produção de bens intermediários aumentou 0,9%, a energia em 1% e os bens de consumo duradouros em 1,5%.

Nos estados-membros, Portugal registou um aumento de 1,8% na produção industrial em dezembro de 2020, sendo apenas ultrapassado pela Dinamarca que verificou o maior aumento de 2,4%, seguindo-se a Estónia e o Luxemburgo com 1,6%. Contrariamente, a Hungria foi o país europeu que apresentou a maior queda mensal, fixando-se em 2,5%, seguindo-se a Bélgica com 1,9% e a Finlândia com 0,9%.

Em termos homólogos, a zona euro verificou que a produção de bens não duradouros caiu 3,9%, os bens capitais caíram em 3,1% e a energia em 1,9%, sendo que a produção de bens duradouros cresceu 1,4% e os bens intermédios cresceram 4,1%. Na mesma comparação de dezembro de 2020 com dezembro de 2019, a produção de bens de consumo não duradouros caiu 3,1%, bens de capital caíram 2,8% e a energia em 2,5%, com a produção de bens duradouros a crescer 4,2% e os bens intermediários a aumentar 4,4%.

Nos estados-membros, Portugal foi um dos países, juntamente com Malta, que apresentou o maior declínio na produção industrial em termos homólogos, perdendo apenas para a Bélgica que viu a produção cair 4,6%. Os maiores aumentos foram observados na Eslováquia, com 6,8%, na Polónia com 6,1% e na Letónia com 4,7%.