Produção industrial registou uma diminuição homóloga de 6,5% em janeiro

A produção industrial em Portugal registou uma variação homóloga de -6,5% em janeiro, face aos -4,4% de dezembro, de acordo com os dados do Índice de Produção Industrial (IPI) revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta terça-feira, 2 de março. O índice mostrou uma quebra de 1,9 pontos percentuais (p.p.) à variação observada em dezembro.

Segundo o gabinete estatístico, todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas negativas, sendo que os bens de consumo apresentaram o contributo mais influente para a variação do índice total (-1,9 p.p.), originado pela taxa de variação de -5,9%. “Os agrupamentos de energia e de bens de investimento contribuíram com -1,8 p.p. e -1,7 p.p., respetivamente, em resultado de variações homólogas de -9,4% e de -10,9%, pela mesma ordem”, indica o INE.

Por sua vez, o agrupamento de bens intermédios passou de uma taxa de variação de 5,5% em dezembro para -3,2% em janeiro, resultando num contributo negativo de 1,1 p.p..

Em termos mensais a variação da produção industrial foi de -1,3%, tendo sido de 1,8% em dezembro. A variação do índice agregado foi influenciado pelo agrupamento de bens intermédios, com um contributo de -1,8 p.p., “em resultado de uma taxa de variação de -5% (4,4% no mês anterior”.

“Também o agrupamento de bens de investimento registou um contributo negativo (-0,5 p.p.), em consequência da variação mensal de -3,2% (-0,4% em dezembro)”, explica o INE. Os agrupamento de bens de consumos e de energia contribuíram com 0,4 p.p., originado por taxas de variação de 1,4% e de 2,5%, respetivamente.