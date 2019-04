Produção na construção cresce 3% na zona euro. Subida foi de 0,5% em Portugal

Em fevereiro de 2019 a produção no setor da construção aumentou 3% na zona Euro e 2,3% nos 28 estados-membro da União Europeia (UE), segundo as primeiras estimativas do serviço estatístico da União Europeia Eurostat divulgadas esta terça-feira, 19 de abril.

Comparado com o mês de janeiro de 2019, a produção na construção caiu 0,8% na zona euro e aumentou 0,6% nos 28 estados-membro da União Europeia. Em Portugal registou-se um crescimento de 0,5% em fevereiro, face aos 2,1% registados no mês anterior. Em comparação com fevereiro de 2018, a produção na construção aumentou 5,2% na zona Euro e 4,9% na UE28.

Na UE28, a engenharia civil aumentou 5,7% e a construção de edifícios 1,5%. Entre os Estados-Membros sobre os quais existem dados disponíveis, as subidas mais elevadas foram registadas na Eslovénia (11,9%), na Roménia (9,8%) e na Polónia (7,0%). Já as quebras foram verificadas em Espanha (0,9%), na República Checa (0,5%) e na Finlândia (0,3%).

Entre os estados-membro relativamente aos quais existem dados disponíveis, registaram-se os aumentos mais elevados da produção na construção na Hungria (48,1%), na Eslovénia (40,3%) e na Polónia (15,1%). As diminuições foram apresentadas em Espanha (4,7%) e em França (0,5%).