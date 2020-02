Produção na construção registou crescimento de 1,7% em dezembro

O Índice de Produção na Construção registou uma variação homóloga de 1,7% em dezembro. Esta percentagem representa menos 0,2 pontos percentuais (p.p.) do que o verificado no mês anterior, de acordo com os dados divulgados pelo Índices de Produção, Emprego e Remunerações na Construção do Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira, 10 de fevereiro.

Por sua vez, os índices de emprego e de remunerações aumentaram 1,6% e 5,0%, respetivamente, em comparação com os 2,0% e 5,2% do mês anterior. Em termos de média anual, a produção, o emprego e as remunerações aumentaram 2,7%, 2,2% e 5,8%, respetivamente em 2019 (3,4%, 2,3%, e 4,0% no ano anterior). Já a remuneração por pessoa ao serviço verificou um crescimento de 3,5% em 2019, face aos 1,7% de 2018.

Em termos da produção, o segmento da construção de edifícios determinou o andamento do índice agregado ao recuar 0,4 p.p., para uma taxa de variação de 1,2% em dezembro. Já a engenharia civil aumentou 2,4%, variação idêntica à observada novembro.

No que diz respeito ao emprego e remunerações e em relação ao mês de novembro, estes índices variaram entre os -0,9% e 1,4%, respetivamente (-0,6% e 1,6% em dezembro de 2018).