Produtos como o açúcar e o vinho deram notoriedade mundial à Madeira, defendeu Paula Cabaço

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, destacou a importância bem como o contributo que produtos como o açúcar e o vinho tiveram para levar o nome da Madeira ao mundo por altura dos descobrimentos.

A governante marcou presença no congresso ‘Contributo da Expansão Portuguesa para a Economia Mundial’ que reúne, esta sexta-feira e no sábado, personalidade ligadas a áreas como a banca, economia, gestão, saúde e tecnologia, vindas do Reino Unido, Alemanha e Estados Unidos da América.

“Estes oradores vão fazer connosco uma reflexão necessária, mas, sobretudo, oportuna, quando se assinalam os 600 anos da descoberta deste território”, disse Paula Cabaço.

Durante a sua intervenção a governante realçou ainda o papel que a Madeira teve nos descobrimentos portugueses e as importâncias das rotas comerciais assumiram na afirmação de produtos como o açúcar e o vinho.