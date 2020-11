Professora da Universidade do Minho vai liderar Sociedade Portuguesa para a Educação em Engenharia até 2022

Filomena Soares, professora da Universidade do Minho, vai conduzir os destinos da Sociedade Portuguesa para a Educação em Engenharia (SPEE) até 2022. A sociedade junta a maioria das escolas de engenharia do ensino superior, a Ordem dos Engenheiros e mais de 200 profissionais do setor, sendo uma referência académica e social na área.

Licenciada em Engenharia Química, mestre em Engenharia Eletrotécnica e Computadores e doutorada em Engenharia Química pela Universidade do Porto, Filomena Soares leciona no Departamento de Eletrónica Industrial da Escola de Engenharia da Universidade do Minho desde 1992 e e investiga no Centro Algoritmi.

Aí trabalha no desenvolvimento de tecnologia para cidadãos com limitações cognitivas ou motoras, desde robôs sociais a jogos sérios, mas também formatos de ensino híbrido, como laboratórios virtuais, ou ainda sistemas de controlo de processos biotecnológicos e industriais.

Confiante, diz encarar o cargo com orgulho e responsabilidade, sublinhado: “A SPEE pode e deve ser a alavanca nacional de promoção da Educação em Engenharia e contribuir para a construção de um mundo mais sustentável e equitativo, com espaços de discussão, formações, seminários e acesso a sociedades congéneres, sempre com a participação dos sócios”.

Filomena Sares é a primeira pessoa da Universidade do Minho a presidir a esta sociedade. Na agenda tem seis objetivos principais: acentuar a divulgação, dinamizar grupos de trabalho, promover a gestão interna, apoiar conferências, promover o II Encontro de Dirigentes de Instituições de Ensino de Engenharia e o II Fórum de Desenvolvimento da Educação em Engenharia e, ainda, afirmar a internacionalização.

A Sociedade Portuguesa para a Educação foi criada em 2010, é membro da Federação Internacional de Sociedades de Educação em Engenharia e quer intensificar laços com a Sociedade Europeia para a Educação em Engenharia, a Associação Brasileira de Educação em Engenharia e a rede no Reino Unido/Irlanda, entre outras.

A assembleia-geral da SPEE é presidida por Rosa Vasconcelos, também professora da Escola de Engenharia da Universidade do Minho.