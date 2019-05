Professores: “Que impacto terá reposição nos orçamentos até 2028?”. Deputado do PS questiona Rui Rio

O deputado André Pinotes Batista, do Partido Socialista, questionou Rui Rio esta sexta-feira através na rede social do Twitter sobre a reposição integral do tempo congelado aos professores. Este deputado socialista deixou no ‘tweet’ duas questões a propósito desta reposição: “se fosse Governo, qual a calendarização da reposição dos 9 anos, 4 meses e 2 dias que ia adoptar?” e “Que impacto teria o princípio ontem votado em cada exercício orçamental até 2028?”.

📢🏛Questão a @RuiRioPSD Se fosse Governo qual a calendarização da reposição dos dos 9 anos, 4 meses e 2 dias que ia adoptar? Que impacto teria o princípio ontem votado em cada exercício orçamental até 2028? Sério era dar resposta cabal e com números. #nãoandamosaquiabrincar — André Pinotes Batista (@aapbatista) May 3, 2019

O primeiro-ministro, António Costa, convocou para a manhã desta sexta-feira uma reunião extraordinária de coordenação política do Governo após ter sido aprovada na Comissão Parlamentar de Educação e Ciência a recuperação integral do tempo de serviço dos professores.

O deputado socialista Porfírio Silva disse, no final da sessão da comissão parlamentar que “isto é querer destruir todo o trabalho de construção de uma legislatura”.