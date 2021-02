Profissionais de saúde alemães vão para o hospital da Luz em Lisboa

O Hospital da Luz em Lisboa está preparado para receber a equipa de 26 profissionais de saúde alemães que esta quarta-feira, 3 de fevereiro, aterrou em Portugal e onde vão ficar durante pelo menos três semanas. Em comunicado, o grupo Luz Saúde refere que este é” um momento de compromisso absoluto com o país ,com os portugueses e com o sistema nacional de saúde”.

No total são oito médicos e 18 enfermeiros com especialidade em cuidados intensivos, que vêm ajudar Portugal e o SNS na fase mais aguda da pandemia de Covid-19. No mesmo documento, é referido que foi possível realocar doentes, recursos e adaptar espaços, em tempo recorde, por forma a disponibilizar um núcleo de mais oito camas de cuidados intensivos que permita à equipa alemã trabalhar num espaço único, para que possam ter melhores condições no tratamento de doentes graves provenientes de hospitais públicos da Região de Lisboa.

Desta forma vão ser 106 camas, das quais 25 de cuidados intensivos que estarão disponíveis para doentes infetados com Covid-19 nesta unidade hospitalar.

“A referida equipa de profissionais de saúde contará, assim, permanentemente, com o apoio de todos os recursos clínicos do Hospital da Luz Lisboa, nomeadamente das especialidades médicas de apoio à UCI (unidade de cuidados intensivos), patologia clínica, exames de imagiologia, bem com a garantia das cadeias de abastecimento de consumos clínicos e fármacos”, indica o comunicado.