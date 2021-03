Proibidos espectadores estrangeiros presenciais nos Olímpicos de Tóquio

O Japão decidiu sediar os Jogos Olímpicos (JO) e Paraolímpicos de Tóquio este verão sem espectadores estrangeiros devido à preocupação do público japonês sobre a pandemia de Covid-19, disse a agência de notícias japonesa “Kyodo” esta terça-feira, dia 9 de março, citando autoridades com conhecimento próximas à organização.

A “Kyodo” afirma que o governo concluiu que receber fãs estrangeiros não será possível, dada a preocupação pública sobre o novo coronavírus e a deteção das novas variantes mais contagiosas em muitos países.

“O comité organizador decidiu ser essencial realizar a cerimónia na câmara municipal de Fukushima, no nordeste do país, de portas fechadas, permitindo apenas que participantes e convidados participem no evento, para evitar a formação de grandes multidões”, disse a “Kyodo”, citando funcionários do comité organizador dos JO.

A maioria dos japoneses não quer que visitantes internacionais se desloquem ao país para assistir aos JO, receosos que um grande fluxo de visitantes possa desencadear uma nova vaga de infeções de acordo com uma sondagem do jornal nipónico “Yomiuri”.

A sondagem revela que 77% dos entrevistados são contra a presença de adeptos estrangeiros, contra 18% a favor. Os jogos estão programados para arrancar no dia 23 de julho estendendo-se até 8 de agosto.