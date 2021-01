Projeções económicas do FMI animam Wall Street

A bolsa de Nova Iorque arrancou a negociação desta terça-feira em alta, impulsionada com a revisão em alta das projeções económicas para 2021 pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), projetando que a economia mundial cresça 5,5%, mais 0,3 pontos percentuais em relação à anterior publicada em outubro.

Logo após o início da sessão em Wall Street, o industrial Dow Jones subia ligeiramente 0,03%, para 30.968,55 pontos; o S&P 500 ganhava 0,32%, para 3.867,55 pontos; e o tecnológico Nasdaq subia 0,29%, para 13.675,72 pontos.

“Wall Street arranca em território de ganhos, depois do FMI ter revisto em alta as projeções de crescimento económico para 2021, elevando especialmente as estimativas para o PIB dos EUA, enquanto cortou as da zona euro”, assinala o analista de mercados do Millennium bcp Ramiro Loureiro.

De acordo com as novas projeções económicas do FMI, a economia da zona euro deverá expandir 4,2% este ano e 3,6% em 2022, menos um ponto percentual por comparação com as últimas projeções. Já a economia norte-americana deverá crescer enquanto 5,1% este ano e 2,5% em 2020, enquanto a economia chinesa deverá expandir 8,1% em 2o21 e 5,6% no ano seguinte.

O mercado também está atento à reunião sobre política monetária da Reserva Federal norte-americana, não antecipando grandes alterações na comunicação do banco central, que será divulgado amanhã.

Nas empresas, destaque para o disparo de 26% da Beyond Meat, com o mercado a reagir muito positivamente ao anúncio da parceria com a Pepsico.

Também a General Electric ganha mais de 7% e a Johnson & Johnson avança mais de 3% depois de terem apresentado resultados acima das expectativas do mercado.

Depois do fecho da sessão, a Microsoft apresenta os resultados do último trimestre, estando a valorizar 0,67%.

Nas matérias-primas, o preço do petróleo está em alta. Em Londres, o Brent avança 0,5%, para 56,16 dólares e, em Nova Iorque, o WTI ganha 0,51%, para 53,04 dólares.