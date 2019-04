Projeto “Capelas ao Luar” regressa a 16 de abril

A Capela Mãe dos Homens vai ser a primeira este ano a abrir ao público em geral, já na próxima terça-feira, dia 16 de abril. O Projeto “Capelas ao Luar” inicia assim a sua quarta edição, com 4 capelas integradas no programa de 2019.

As visitas decorrem às 21h30 e são sempre precedidas de pequenos apontamentos musicais de música barroca, onde também se apresentam os guias patrimoniais especialmente criados para o efeito, sobre os espaços que acolhem o projeto.

Neste seu arranque, a Capela Mãe dos Homens vai acolher, assim, pelas 21h, alguns elementos da Orquestra Clássica da Madeira para um apontamento de música barroca, seguindo-se a visita guiada a cargo de Francisco Clode de Sousa e Rita Rodrigues.

A 23 de abril é a vez da Capelaa de Nossa Senhora da Graça, em Machico, da Capela de Nossa Senhora da Ajuda, no Funchal, a 7 de maio e da Capela de Nossa Senhora da Consolação, no Caniço, a 21 de maio.

Este é um projeto da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, que tem vindo a permitir o maior conhecimento e valorização das capelas existentes na Madeira e no Porto Santo, algumas delas habitualmente inacessíveis e possuidoras de referentes artísticos importantes no panorama das artes e do património regional.

De ano para ano este projeto tem vindo a aumentar significativamente o seu número de participantes, contanto com mais de 3 mil pessoas envolvidas nas edições anteriores.

A participação é gratuita, no entanto está sujeita a inscrição prévia através do email: capelasaoluar.drc@gmail.com