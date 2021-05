Projeto de parceria entre DECO e Google regressa à Madeira esta quinta-feira

A Net Viva e Segura, um projeto que resulta de uma parceria da DECOJovem e DECO PROTESTE com a Google, regressa esta quinta-feira à Madeira. O objetivo da iniciativa passa por promover a literacia digital e incentivar os jovens com idade escolar a aceder à internet de forma segura sendo reconhecido como um importante contributo para a promoção da literacia digital.

“Com esta quarta edição do projeto NET Viva e Segura, a DECOJovem está a realizar um roadshow em várias escolas, oito conferências regionais com atividades dirigidas a toda a comunidade educativa, num formato dinâmico, interativo e divertido, com a presença de especialistas para informar, discutir e refletir sobre temas do mundo digital”, refere a DECO.

Entre os assuntos que serão debatidas estará o cyberbullying. A DECO refere que o Inquérito Kids Online, realizado em 2018, mostrou que “64% dos entrevistados de 9-17 anos já foram alvo de bullying online recebendo mensagens desagradáveis nos seus dispositivos e uma em cada seis crianças e jovens que experienciaram cyberbullying (16%) teve de fazer coisas que não queria fazer”.

A iniciativa vai realizar-se em formato digital, e deve contar com a presença de cerca de 333 alunos.

As escolas abrangidas são: Escola básica dos 2º e 3º ciclos dos Louros, Escola básica e Secundária Gonçalves Zarco, Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, Escola básica e Secundária de Santa Cruz e a Escola Secundária Francisco Franco.