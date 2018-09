Projeto inclusivo ‘Todos podem ler’ já beneficiou mais de 1400 estudantes na Madeira

Ler mais

Criado em 2011, o projeto ‘Todos podem ler’ cujo objetivo é a criação de uma rede de bibliotecas escolares inclusivas na Região Autónoma da Madeira beneficiou até à data 1430 alunos, nomeadamente através do acesso a equipamentos informáticos e tecnologias orientadas para a acessibilidade às Tecnologias de Informação e Comunicação cujo principio passa por criar oportunidades de leitura para todos os alunos, incluindo os que têm necessidades educativas especiais.

Segundo os dados a que o Económico Madeira teve acesso, a Fundação PT às bibliotecas Escolares apoiou, no todo nacional, 1945 estabelecimentos de ensino, num total de 260 bibliotecas e 29.619 estudantes com necessidades especiais educativas.

Com a renovação do protocolo com a Direção Regional de Educação, a Altice Portugal, através da Fundação PT, visa a promoção do “acesso igual à Educação e Acessibilidade”. Este ano, o projeto vai expandir-se a mais quatro escolas da Região que se juntam assim aos 12 estabelecimentos de ensino já abrangidos por esta iniciativa.

Para este ano letivo, está também definida a entrega de entrega de quatro pc’s e quatro tablets à creche Bartolomeu Perestrelo e às EB 1/PE São Vicente, da Lourencinha e do Lombo Segundo.

A Altice Portugal vai ainda entregar à Direção Regional da Educação vários equipamentos adaptados. Entre eles, o PT Focus 14, uma linha braille portátil com 14 células que permite a utilização de smartphones ou tablets através da leitura e escrita em Braille, o PTGrid 3, um software adequado a utilizadores com limitações neuromotoras, cognitivas ou da fala e o PT ZOOM TEXT, um software de ampliação de ecrã e voz para pessoas com baixa visão, permitindo a acessibilidade ao computador com o sistema operativo Windows.

“Queremos mais e melhor para os jovens portugueses independentemente de onde vivam, do contexto socioeconómico e das necessidades especiais que possam ter, queremos garantir literacia digital e acesso à tecnologia”, avançou ao Económico Madeira a Altice Portugal.

A operadora reitera o seu compromisso com a Madeira, território onde lembra ter investido nos últimos cinco anos cerca de 25 milhões de euros, numa lógica global de impulsionamento do desenvolvimento económico, social e tecnológico em Portugal.

“Temos cobertura de fibra a 100% no Porto Santo e no concelho do Funchal, tendo já ampliado para Câmara de Lobos e outras regiões da RAM. Este é o nosso compromisso com os madeirenses, expandir e melhorar o seu acesso a tecnologia de última geração, para que todos possam beneficiar das mesmas oportunidades”, conclui a Altice Portugal.