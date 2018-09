Projeto ‘TransforMAR’ recolhe 1,5 toneladas de material plástico em 14 praias

O projeto ‘TransforMAR’ que ao longo deste verão andou por 14 praias portuguesas recolheu 88 mil unidades de plástico, o que correspondeu a cerca de 1,5 toneladas de material plástico e a quase 6.300 unidades recolhidas em cada praia, revelou em comunicado o Lidl Portugal, um dos promotores deste evento.

Este projeto foi também promovido pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), Amb3E – Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, Quercus e Agência Portuguesa do Ambiente (APA), teve como objetivo sensibilizar os veraneantes para a importância de uma boa conduta ambiental na praia e para os princípios da economia circular, através da recuperação, reutilização, reciclagem e redução do desperdício de materiais plásticos.

Através da disponibilização de um depósito próprio, denominado como “plasticódromo”, que esteve durante três dias em cada praia, foi possível uma recolha que não só garantiu praias mais limpas, como ajudou a promover um comportamento mais responsável por parte dos veraneantes, evitando que os resíduos plásticos acabassem no mar.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado deste projeto. Este está totalmente alinhado com a nossa estratégia de escolhas responsáveis. Apostamos na promoção de processos que resultem na correta gestão dos resíduos e na promoção da economia circular, tendo a empresa já assumido o compromisso de reduzir o consumo de plástico em 20% até 2025 e anunciado o descontinuar dos artigos de plástico descartável do sortido, a partir de agosto deste ano”, afirmou Vanessa Romeu, diretora de comunicação corporativa do Lidl Portugal.

O projeto ‘TransforMAR’ através do Lidl Portugal abre agora portas às câmaras municipais que queiram receber este evento no verão de 2019. Para tal, basta candidatarem-se até 31 de dezembro, em inscricoes@lidl.pt.