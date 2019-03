Prolongado prazo para candidaturas ao programa de estágios de verão da Madeira

O programa de estágios de verão do executivo madeirense sofreu um prolongamento no prazo de apresentação de candidaturas, de acordo com o despacho publicado em diário oficial na semana passada.

O prolongamento do prazo de candidaturas, que passa para 24 de abril, deve-se às “solicitações de muitos estudantes universitários que se encontram a estudar fora” em formalizar a sua candidatura durante a interrupção letiva da Páscoa.

“Importa prolongar excecionalmente no corrente ano este mesmo prazo”, acrescenta o despacho da Secretaria Regional da Educação.

O programa de estágios de verão visa a “aquisição de aptidões transversais ao nível social, académico e profissional” proporcionando “a emancipação destes jovens em termos de qualificação profissional e enriquecimento curricular”.