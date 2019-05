Proteção Civil alerta para forte probabilidade de incêndios até 3ª feira

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) emitiu no final do dia de ontem, 10 de maio, um aviso para alertar para o elevado risco de ocorrência de incêndios rurais em Portugal Continental entre amanhã, dia 12 de maio, e a próxima terça-feira, dia 14 de maio.

Por isso, a Proteção Civil proibiu a realização de queimadas agrícolas ou de lazer, assim como o lançamento de balões a gás ou de fogo de artifício em dez distritos de Portugal Continental.

A Proteção Civil prevê que a partir de hoje, até 3ª feira próxima, as temperaturas atinjam valores anormais para a época, entre os 30º C e os 35º C, enquanto a humidade relativa do ar deverá baixar manos de 30% na maior parte do território continental durante as tardes.

Está também prevista a ocorrência de ventos fortes de leste, até 45 quilómetros por hora, a partir de amanhã, especialmente no Algarve, com forte probabilidade de ocorrência de rajadas.

Com o aumento da probabilidade da ocorrência de incêndios, a Proteção Civil proibiu as queimadas nos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Setúbal, Lisboa, Castelo Branco, Santarém, Guarda e Bragança.