Protesto dos coletes amarelos continua em França mas está a perder gás

O protesto dos coletes amarelos, continua, em França, mas tem cada vez menos participantes, de acordo com os números avançados pelas forças policias, refere a Reuters.

Uma fonte policial referiu à agência noticiosa que existiam 16 mil coletes amarelos, excluindo Paris, o que contrasta com os cerca de 22 mil que existiam, na semana passada.

Is coletes amarelos protestam contra o aumento das taxas associadas ao combustível. Ao longo das últimas semanas vários protestantes têm sido detidos pelas forças policiais, sendo que as manifestações têm causado várias actos de vandalismo e confrontos com a polícia.

O Ministro do Interior de França contabiliza que estejam mobilados cerca de 69 mil polícias, com um reforço em cidades como Toulouse, Bordéus e Saint-Etienne, diz a Reuters.