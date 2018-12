Protocolo de colaboração entre a SOFID e o BEI assinado esta quinta-feira

Amanhã, dia 13 de dezembro, serão apresentadas, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, as novas linhas estratégicas de atuação da SOFID – Sociedade para o Financiamento do Desenvolvimento, Instituição Financeira de Crédito (conhecido como banco de fomento), e os respetivos instrumentos de MNE privado nos países em desenvolvimento.

Em comunicado do Gabinete da Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação é anunciado que após a apresentação será assinado um protocolo de colaboração entre a SOFID e o Banco Europeu de Investimento (BEI) para o financiamento de investimentos privados em África, com a presença da Vice-Presidente do BEI, Emma Navarro.

Na sessão, intervirão o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, a Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro, o Secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, e a Presidente da Comissão Executiva da SOFID, Marta Mariz, refere o comunicado.

“A recente dinamização da atuação da SOFID reflete o contributo que o setor privado pode dar para o crescimento económico-social e para a promoção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e contribui ainda para a internacionalização da economia portuguesa”, lê-se no comunicado.

A SOFID é a instituição financeira de crédito portuguesa vocacionada para apoiar o investimento privado nos países em desenvolvimento, em articulação com os bancos de desenvolvimento europeus e multilaterais, “disponibilizando às empresas um conjunto de instrumentos de financiamento para apoiar os seus projetos de investimento”, diz a nota.