Prozis Tech Maia vai representar investimento superior a 15 milhões de euros

O Prozis Tech Maia, um novo centro tecnológico de investigação e desenvolvimento, com capacidade para mais de 1000 colaboradores, vai representar um investimento superior a 15 milhões de euros.

Já está em curso o processo de recrutamento para a entrada imediata de 300 colaboradores, sobretudo nas áreas da programação e dos sistemas informáticos.

“A escolha da Maia obedeceu a rigorosos critérios de seleção, tendo sido decisiva na criação do ambiente favorável ao investimento, a intervenção do Presidente da Câmara, Eng.º António Silva Tiago, bem como do Maia GO, assim como o potencial da interação com o TecMaia”, de acordo com o comunicado da Câmara Municipal da Maia e a Prozis Group.

“O Prozis Group sentiu-se atraído por fatores que no entendimento global da sua organização, corporizada pela comunidade de colaboradores que integra, são essenciais à criação de um ambiente colaborativo inspirador e estimulante”, esclareceu a empresa.