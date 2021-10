PRR: Colep lidera projeto de investimento de 214 milhões para inovação nas tecnologias de produção

A Colep, do grupo RAR, lidera um projeto de investimento de 214 milhões de euros apresentado no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para promoção da inovação da fileira das tecnologias de produção, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP) e o ‘cluster’ Produtech adiantam que o “projeto foi apresentado ao abrigo do PRR, no âmbito do Aviso N.º 01/C05-i01/2021, referente ao concurso para submissão de Manifestações de Interesse para Agendas Mobilizadoras para a Inovação Empresarial”.

Conforme salientam, trata-se de “uma proposta de investimento ambiciosa de 214 milhões de euros para uma Agenda Mobilizadora da Fileira das Tecnologias de Produção para a Reindustrialização”.

Denominada Produtech R3 (Recuperação-Resiliência-Reindustrialização), esta agenda “propõe-se desenvolver um conjunto de investimentos estruturantes que visam contribuir para a alteração do perfil de especialização da fileira das tecnologias de produção e do seu contributo para a economia nacional, aumentando as exportações, o investimento em I&D [Investigação e Desenvolvimento] e a valorização económica da inovação”.

Adicionalmente, a Produtech R3 pretende “promover a resiliência, o crescimento inteligente, a transição climática e a transformação digital da indústria nacional”.

“Com uma forte liderança empresarial, assente num conjunto representativo de empresas da fileira das tecnologias de produção e dos principais setores da indústria nacional, a agenda reúne uma massa crítica de 101 organizações e um investimento de 214 milhões de euros, dos quais 131 milhões de euros são destinados em exclusivo para I&D e inovação”, lê-se no comunicado.

Segundo adianta, esta agenda está a ser “promovida no seio do ‘cluster’ Produtech e com a participação e colaboração direta da AIMMAP”, sócia fundadora do ‘cluster’, tendo como “promotor líder” a Colep Packaging Portugal, empresa associada e membro da direção da associação.

A Produtech R3 assume-se como “um pacto de inovação que contempla intervenções ao nível da I&D e inovação, do investimento produtivo, da qualificação e internacionalização das organizações, da capacitação dos recursos humanos e da sua ampla divulgação, promovendo efeitos de arrastamento ao conjunto da indústria nacional”.

De acordo com a AIMMAP, este pacto de inovação “é parte integrante do Plano de Ação da Fileira das Tecnologias de Produção, uma estratégia abrangente e integrada, com iniciativas dirigidas a outros programas de investimento e incentivo”.

O objetivo é que a sua execução global “venha a alavancar, no quadro do Portugal 2030 e de outras medidas do Plano de Recuperação e Resiliência, mais de 500 milhões de euros de investimento empresarial complementar”.

Salientando que a fileira das tecnologias de produção “tem um enorme potencial para impactar positivamente a economia nacional, pela sua transversalidade setorial e pelo seu significativo potencial de transferência de tecnologia e ‘know-how’”, a AIMMAP afirma que este projeto “vai contribuir para uma revolução industrial muito positiva para a economia portuguesa”.