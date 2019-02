PS acusa executivo da Madeira de ocultar dados dos tempos de espera para cirurgias

O PS diz que o executivo madeirense deitou o programa de governo ao lixo no que diz respeito à saúde. Os socialistas acusaram ainda o Governo Regional de estar a ocultar os tempos de espera para cirurgia.

O líder parlamentar do PS, Victor Freitas, referiu que as listas de espera aumentaram em 4 mil pessoas, durante o mandato do Governo Regional, de Miguel Albuquerque, durante a sessão plenária que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira.

“Se as listas de espera na Madeira estivessem em linha com as do território nacional, a Região Autónoma teria uma lista de espera com 5 mil madeirenses”, afirmou o socialista.

Victor Freitas refere que no Continente o tempo médio de espera para cirurgia é de 91 dias, mas na Madeira apesar de existirem dados estes são ocultados.

“Existem situações em que os utentes esperam anos por cirurgia. É inadmissível”, vincou.

O socialista lembrou que no programa de Governo do PSD era prometido cheques-cirurgia, a prestação de cuidados em tempo clinicamente aceitável, um sistema integrado de gestão dos inscritos em cirurgia, e o acesso dos doentes à sua posição na lista de inscritos.

“Estas medidas caíram por terra e o governo não as levou avante”, disse Victor Freitas. “O programa de cirurgias foi abortado porque a saúde deixou de ser prioridade”, acrescentou.

“O PSD e o Governo atiraram o programa de Governo ao lixo e alteraram prioridades conforme as mudanças dos secretários regionais”, sublinhou o socialista.