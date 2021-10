PS alerta para falta de professores na Madeira

O PS considera que existe falta de professores na Madeira, reforçando que este problema se tem vindo a agravar. Os socialistas propõem a criação de cursos via ensino na Universidade da Madeira (UMa) com o intuito de resolver esta necessidade.

“O PS Madeira tem vindo a alertar para o problema da falta de professores e professoras, que têm vindo notória e persistentemente a agravar-se de ano para ano. Também é comum a Secretaria Regional da Educação alegar, ano após ano, que o problema é pontual. Não é, e tende a agravar-se cada vez mais. O problema é real e tende a chegar rapidamente a um ponto de não retorno”, afirmou Elisa Seixas, deputada do PS Madeira.

A socialista considera que a Universidade da Madeira é “fundamental” para a “resolução do problema da formação de novos quadros especializados para a profissão docente, e consideramos que é imperativo que o Governo Regional invista e incentive a abertura de cursos com via de ensino, para que não retrocedamos décadas no que ao ensino diz respeito”.

A Assembleia Legislativa da Madeira deve discutir esta quarta-feira a proposta do PS que pretende debater a falta de professores na região autónoma.

Elisa Seixas sublinhou que é urgente implementar medidas que permitam dar resposta à falta de professores na região, e também de outras medidas que “garantam uma educação regional de qualidade, que prepare para os desafios do futuro e que também reconheça e valorize o trabalho das pessoas que se dedicam à docência”.

A deputada do PS saudou todos os docentes no Dia Mundial dos Professores, e considerou que os cerca de 6.000 docentes que estão na região “são fundamentais para a formação dos cidadãos e cidadãs do futuro e, como tal, fundamentais para o desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira”.

A socialista saudou também “o empenho, a resiliência” dos docentes e desejou “um excelente ano letivo, com efetivas melhorias ao nível das condições de trabalho e de reconhecimento quanto ao trabalho desenvolvido”.