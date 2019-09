PS considera que acordo entre PSD e CDS-PP “é frágil” e não representa vontade de mudança na Madeira

O PS considera que o acordo entre PSD e CDS-PP para formação de Governo na Madeira é frágil e não consubstancia uma vontade de mudança nem uma alternativa de políticas governativas.

“Teremos mais do mesmo, as mesmas desigualdades, os mesmos vícios e, por isso, não auguro nada de bom”, afirmou Paulo Cafôfo, num encontro que marcou o início do ano parlamentar para os socialistas madeirenses.

“Estamos concentrados no trabalho parlamentar, mas também estamos preparados para construir uma alternativa sólida e estável de um futuro governo da Região”, reforçou Cafôfo.

Cafôfo referiu ainda que os socialistas vão manter uma postura construtiva de modo a que se eleve a qualidade do debate e a produção legislativa.

Entre as áreas prioritárias para o PS vai estar a saúde.

PS quer aprofundamento da autonomia

O cabeça-de-lista do PS pela Madeira nas eleições legislativas, Carlos Pereira, defendeu um reforço dos mecanismos da autonomia de modo a que a região tenha instrumentos que permita decidir o seu próprio destino.

O candidato socialista considerou que a tarefa de aprofundamento da autonomia da região não é uma tarefa fácil, e que por isso é “essencial” o PS reforce a sua força na Assembleia da República.

Este reforço permite que haja um “largo consenso” na Assembleia da República para aprofundar a autonomia da Madeira, considerou Carlos Pereira.

O candidato socialista acredita que com uma representação parlamentar forte é possível garantir que muitos dos dossiers ligados à Madeira são aprovados.