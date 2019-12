PS considera que resolução das perdas de água deve ser prioridade nos investimentos regionais

O PS Madeira vai recomendar ao Governo Regional que estabeleça contratos-programa com as autarquias que não pertençam à Águas e Resíduos da Madeira (ARM), prestando apoio na recuperação e substituição de redes de água. Os socialistas dizem que a resolução do problemas das perdas de águas deve ser uma das “principais prioridades” em termos de investimentos regionais.

“Temos de observar o absurdo do Governo Regional não fazer qualquer contrato-programa com nenhuma autarquia que não pertence à ARM, são seis concelhos que representam cerca de 70% do fornecimento de água da Região, e onde não há vontade política de haver uma parceria estratégica com estes municípios, criando sinergias e combatendo as perdas de água com mais investimento e atingindo as metas necessárias em menos tempo”, disse Mafalda Gonçalves, deputada do PS Madeira.

A socialista acrescentou que isto se torna mais importante no Funchal e em Santa Cruz, tendo em conta que estas localidades “representam 66% da água fornecida em alta pela região”.

Mafalda Gonçalves acusa ainda o executivo de “secar o financiamento comunitário”, ao ficar com a maior parte do envelope financeiro que possui 85% de elegibilidade”.

A deputada do PS reforça que o Funchal e Santa Cruz têm feito investimento nas redes de água, sem apoio do executivo regional, que diz que tem “cumprimentado com o chapéu alheio” em projetos construídos pelas autarquias com apoios comunitários.

Contudo Mafalda Gonçalves alerta que apesar do “grande esforço financeiro” que o Funchal tem levado a cabo no investimento nas suas redes de águas, as autarquias “não conseguem por si só e num curto espaço de tempo” investir o suficiente para baixar as perdas de água para níveis razoáveis.