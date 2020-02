PS critica “cambalhota” do PSD Madeira no Orçamento do Estado

O PS criticou a cambalhota dada pelos deputados do PSD Madeira, eleitos pela Madeira, no Orçamento do Estado. “Abstiveram-se quando não tinham nada. Quando tinham tudo votaram contra o interesse regional”, afirmou Victor Freitas, deputado do PS, durante a sessão plenária que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira.

O deputado do PS defendeu ainda que os montantes atribuídos à Universidade dos Açores deve ser o mesmo para a Universidade da Madeira.

“Estranho que o deputado Lopes da Fonseca (CDS-PP) não se tenha indignado quando o Governo de Passos Coelho e Paulo Portas negociaram fundos europeus e excluíram as Universidades da Madeira e dos Açores de acesso a esses fundos”, defendeu Victor Freitas.

“As Universidades da Madeira e dos Açores foram impedidas de irem buscar fundos europeus para as suas atividades. Lamento que o PSD e o CDS-PP nunca tenham vindo à Assembleia Regional mostrar a sua indignação sobre isto”, reforçou o deputado do PS.

De referir que durante a sessão plenário que se realiza na Assembleia Legislativa da Madeira, Lopes da Fonseca, deputado do CDS-PP, tinha acusou o Governo da República, liderado pelo PS, de estar a fazer um “profundo ataque” ao setor universitário regional quando concede cerca de cinco milhões de euros à Universidade dos Açores e não faz o mesmo à Universidade da Madeira.

“Este é um profundo ataque ao setor universitário regional perpetuado pela maioria socialista com apoio do BE e PAN que teve oposição do PSD, CDS-PP e PCP na Assembleia da República”, acrescentou o deputado centrista.