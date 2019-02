PS diz que “acção instável e errática” do Governo Regional provocou um acumular de problemas por resolver na saúde

O PS afirmou que a “acção instável, errática e sinuosa”, do Governo Regional vive com as contradições de uma renovação insegura que vai deixando um rasto de ingovernabilidade que tem deixado um acumular de problemas por resolver na área da saúde.

“O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, nunca percebeu que a saúde é a área mais sensível de qualquer governação, e por isso deve haver estabilidade na acção governativa nos seus titulares, o cumprimento escrupuloso do programa de governo e a capacidade de resolver problemas novos que vão surgindo”, sublinhou Victor Freitas, líder parlamentar do PS Madeira, na Assembleia Regional, durante um debate requerido pelos socialistas sobre o estado do Sistema Regional de Saúde (SESARAM).

Para Victor Freitas a saúde “é o espelho” da acção governativa, que já teve três secretários regionais.

“As demissões tiveram impacto nos vários departamentos do sistema e na confiança dos profissionais de saúde, e um impacto na eficácia do sistema de saúde com graves repercussões junto dos utentes”, afirmou.