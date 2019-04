PS e PSD empatados nas intenções de voto nas eleições europeias

As eleições europeias estão marcadas para, exatamente, a um mês de distância, 26 de maio. Com a data a aproximar-se, uma sondagem da TSF, revela que 26% dos inquiridos estão indecisos nos votos. O Partido Socialista (PS) e o Partido Social Democrata (PSD) estão empatados com sete a oito mandatos.

O Bloco de Esquerda (BE) está em terceiro lugar nas sondagens, CDS em quarto e a CDU surge em quinto lugar nas intenções, revela a sondagem da rádio TSF esta sexta-feira.

Pedro Marques, cabeça na lista do PS, regista 30,3% de intenções de voto. Paulo Rangel, do PSD, surge com 28,7% no inquérito. Marisa Matias, do BE, aparece em terceiro lugar com 11,3%, ainda com a perspetiva de conseguir dois ou três mandatos.

O CDS, que aparece na lista com Nuno Melo, regista 7,6%, com a possibilidade de obter um a dois mandatos europeus. A CDU de João Ferreira tem 6,5% de intenções de voto e apenas um eurodeputado, sendo que atualmente tem três. Com a sondagem da TSF a confirmar-se, o PDR não iria conseguir reeleger Marinho e Pinto.

Segundo a rádio, o estudo refere ainda a baixa notoriedade dos eurodeputados portugueses, uma vez que 55% dos inquiridos não sabe quem está a concorrer. Apenas Paulo Rangel e Marisa Matias conseguem ultrapassar a barreira dos 20%, com 29% e 22%, respetivamente.

Ainda assim, com menos de 20% de notoriedade, quem lidera a lista é a eurodeputada Ana Gomes, com 17%. Nuno Melo sucede-lhe com 14%, seguindo-lhe Marinho e Pinto com 9%. João Ferreira, Francisco Assis e Carlos Zorrinho aparecem em último lugar com 4% de notoriedade.