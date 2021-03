PS e PSD separados por 11 pontos. Bloco regressa à terceira posição

O Partido Socialista inverteu a tendência de subida dos últimos meses, tendo perdido 2 pontos percentuais em fevereiro, revela uma sondagem da Aximage para a “TSF/JN/DN”. O partido de António Costa recolhe 37,6% das intenções de voto, mantendo-se acima dos 26,5% registados pelo PSD, que se mantém com a mesma intenção de voto que em janeiro.

O Bloco de Esquerda surge em terceiro lugar com 7,7% de intenções de voto e o Chega surge a seguir com 6,5%, mantendo a tendência de queda que se tem verificado nos últimos meses. A CDU aumentou para os 5,8%, a Iniciativa Liberal deu um salto de dois pontos percentuais para 5,7% e o PAN surge com 4%. O Livre regista 1,3% das intenções de voto e o CDS assegura a última posição com 0,8%.

Apesar das intenções de voto no PS terem decrescido, António Costa recolhe 54% da confiança dos eleitores, enquanto Rui Rio acolhe 20%. Relativamente à avaliação dos líderes dos partidos, Costa lidera a lista, apesar de ter recuado, Rui Rio e João Cotrim de Figueiredo subiram e André Ventura é o líder com mais avaliações negativas.