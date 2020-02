A Assembleia da República prepara-se para chumbar esta sexta-feira a indicação de Vitalino Canas, antigo deputado e ex-porta-voz do PS durante a liderança de José Sócrates, para o Tribunal Constitucional (TC). Em causa estão a “politização” de Vitalino Canas e a sua ligação ao mundo dos negócios. Mas, apesar das críticas, incluindo de alguns socialistas, o PS mantém a confiança no candidato.

Fonte oficial do grupo parlamentar do PS disse ao JE que Vitalino Canas “tem a confiança” do partido e não foi equacionado outro nome para o substituir. O próprio Vitalino Canas já fez saber que não vai retirar a candidatura e aguarda com expectativa o escrutínio dos deputados. Em audição na Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, afirmou que andou “40 anos” a preparar-se para ser juiz conselheiro do TC e garantiu aos deputados que não será “porta-voz de nenhum partido” se for eleito. O jurista entende que ser advogado não deve ser um entrave à sua eleição e que, no caso da ‘Operação Marquês’ chegar ao Constitucional “não existem razões” para se declarar “impedido”, pois não fala “há anos” com José Sócrates, que é um dos arguidos.

