Deter 30 dos 50 municípios em que o presidente está impedido de voltar a candidatar-se em 2021, devido à limitação legal de três mandatos consecutivos implementada para terminar com os “dinossauros” do poder local, poderia ser muito mais preocupante para o PS se o partido com maior número de câmaras não se tivesse antecipado: oito dessas autarquias já estão a ser geridas por antigos vereadores, enquanto os anteriores titulares transitaram, na maior dos casos, para outras esferas do poder.

Assim aconteceu a dois elementos do XXII Governo Constitucional. Maria do Céu Albuquerque trocou a Câmara de Abrantes pelo Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, enquanto Berta Nunes passou da Câmara de Alfândega da Fé para a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

