PS pede esclarecimentos ao Governo da Madeira e SESARAM sobre utilização dos serviços de saúde

O PS pediu uma audição a Pedro Ramos, secretário regional da Saúde, e Rafaela Fernandes, presidente do Serviço Regional da Saúde (SESARAM), para fazer um ponto de situação sobre a capacidade existente, as necessidades e o nível de utilização dos diferentes serviços do SESARAM.

Os socialistas sublinham que antes da pandemia do coronavírus covid-19, os serviços do SESARAM já apresentavam dificuldade na resposta atempada a algumas necessidades de saúde da população, utilizando como exemplo a afluência ao serviços de urgência, a sobrelotação de alguns serviços de internamento, e as listas de espera para exames, consultas e cirurgias.

O PS considera que a transparência e a prestação de contas na administração pública são “aspetos centrais” da democracia, sublinhando que com excepção dos dados de afluência às urgências, o SESARAM não disponibiliza dados sobre produção, acesso, qualidade ou eficiência desde pelo menos 2018.