PS pede união e compromisso para nova Lei das Finanças Regionais

O PS pediu união, pro-atividade, e compromisso para uma nova Lei das Finanças Regionais, durante a sessão plenária que decorre na Assembleia Legislativa da Madeira.

“É preciso rever a Lei das Finanças Regionais e aprofundar a autonomia. É preciso um aumento do diferencial fiscal, é preciso mais transferências de verbas para as regiões autónomas. É preciso outra postura política e eliminar clivagens políticas, em benefício da população”, afirmou Paulo Cafôfo, deputado do PS Madeira.

O socialista disse que é preciso normalizar a vida da população, mas alertou que essa esperança foi travada, em janeiro, devido ao aumento de casos de infeção por covid-19.

“Apesar do Governo da Madeira dizer que isto está controlado, temos assistido a recordes de máximos diários de infeção por covid-19”, vincou o deputado do PS.

“Temos um aumento nos casos de covid-19 nos lares, com responsabilidade direta do Governo, tendo em conta que gerem alguns desses lares”, disse.

Cafôfo lembrou ainda as críticas que foram feitas pelo Governo Regional à gestão que foi feita pela República nos lares do continente.

“Ao Governo Regional pede-se rigor, competência, foco, planeamento, e que forneça informação que tranquilize”, afirmou o deputado do PS.