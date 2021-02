PS quer evitar que “pressões conduzam a precipitações” no desconfinamento

O secretário-geral-adjunto do PS, José Luís Carneiro, defendeu no final da videoconferência com o Presidente da República que é “muito importante evitar que as pressões conduzam a precipitações” no desconfinamento. Face às muitas críticas dos restantes partidos, que apontaram nas audiências com Marcelo Rebelo de Sousa críticas à falta de estratégia do Governo quanto ao levantamento das medidas restritivas tomadas em janeiro para conter o número de novos casos de Covid-19, o também deputado socialista respondeu que “muitos dos que estão a exigir apressadamente o desconfinamento estavam há semanas a exigir o confinamento”.

“Os portugueses têm vindo a fazer grandes sacrifícios e não podemos deitar por terra esse esforço que tem vindo a ser feito”, disse José Luís Carneiro, que durante a videoconferência com Marcelo Rebelo de Sousa, que irá apresentar o decreto de renovação do estado de emergência que será votado nesta quinta-feira na Assembleia da República, falou sobre o plano de desconfinamento que o Governo está a preparar com as autoridades de saúde, “extraindo conclusões tão sólidas quanto possível” com base nos indicadores existentes.

O objetivo, segundo o responsável socialista, é conseguir uma estratégia de desconfinamento “segura e com condições de suscitar confiança aos cidadãos e às instituições”.

Além de realçar a necessidade de garantir uma “resposta segura e eficaz” aos doentes de Covid-19 e a quem padece de outros problemas de saúde – sendo o elevado número de internados em unidades de cuidados intensivos (567 nesta quarta-feira), o secretário-geral-adjunto do PS realçou que “importa garantir que os apoios sociais e económicos continuam a chegar às pessoas, famílias e empresas”.