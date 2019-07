PS quer requalificar Marina do Funchal

A requalificação da Marina do Funchal é uma das medidas defendidas por Paulo Cafôfo, candidato do PS Madeira às eleições regionais, que identificou o turismo náutico como um nicho de mercado “muito importante” e defendeu a complementaridade do turismo com outras atividades quer sejam de serra ou mar.

O candidato socialista disse que a Marina do Funchal poderia servir como um pólo de atratividade, mas que para isso era necessário requalificar o espaço, englobando “os concessionários dos restaurantes, mas também das empresas náutico-turísticas e dos proprietários” que têm neste espaço as suas embarcações.

Cafôfo sublinhou ainda a necessidade de explorar o mar, com regras e fiscalização, mas também criar condições para que as empresas que atuam no sector náutico “possam operar em condições de qualidade” permitindo o crescimento desses negócios.

Para Cafôfo a diversidade do turismo passa também pelo mar, que é identificação no programa de Governo dos socialistas madeirenses como uma vertente de “grande potencial e criação de emprego” e de “geração de riqueza”.

As atividades náutico-turística para Cafôfo necessitam de um “novo incremento e incentivo” de modo a se prestar um “serviço de qualidade e excelência”.