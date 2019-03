PSD acusa PS, BE e PCP de quererem impedir mobilidade de profissionais da saúde da Madeira

O PSD Madeira acusou o PS, BE e PCP, de estarem a impedir a mobilidade dos profissionais de saúde da Madeira, quando este regime já está em vigor no Continente.

“Não é compreensível que o PS, BE e PCP continuem a impedir a continuidade territorial e a mobilidade especial dos profissionais de saúde na Madeira, que já existe a nível nacional”, afirmou Sara Madruga da Costa, deputada do PSD na Assembleia da República.

A social democrata considera que o PS, BE e PCP “não estão verdadeiramente preocupados” em melhorar a saúde na Madeira, mas em usar o setor “como arma de arremesso político local” para as eleições.

Numa reunião com o secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, a deputada do PSD disse que o PS, BE, e PCP chumbaram uma proposta em que se pretendia aplicar à Madeira o mesmo regime de mobilidade interna especial já existente e aplicável aos profissionais de saúde do continente.

A social democrata acrescenta que apesar deste chumbo, o PSD voltou a apresentar a mesma iniciativa na Assembleia da República, através da Assembleia Regional, iniciativa esta que está novamente em discussão em São Bento, tendo sido aprovado esta semana o respetivo Parecer. A deputada do PSD desafia por isso os mesmos partidos desta vez a viabilizarem este regime de mobilidade para os profissionais de saúde.