PSD acusa República de não cumprir compromissos ao contrário do Governo Regional

A comissão política do PSD Madeira elogiou, na passada terça-feira, o executivo madeirense por estar a cumprir as promessas que assumiu com a população ao contrário da posição demonstrada pela República. Entre os exemplos apontados pelos sociais democratas está a valorizar profissional dos professores e dos enfermeiros.

O secretário-geral do PSD Madeira, José Prada, referiu que a Madeira foi a “única região” do país a garantir que assegurou que os professores recuperassem o tempo de serviço nas carreiras e também que existisse um descongelamento das carreiras de enfermagem.

Os sociais democratas criticaram ainda a “falta de seriedade” e a postura inadmissível da República, relativamente ao novo hospital, face à hipótese avançada pela ministra da Saúde, Marta Temido, em deduzir a avaliação dos hospitais Nélio Mendonça e Marmeleiros, do financiamento em 50% para o Novo Hospital.

Na comissão política o PSD Madeira criticou ainda a politização da saúde que tem sido efectuada e ainda o caos que se vive no Serviço Nacional de Saúde ao contrário do que acontece na Madeira.

“O investimento público e a melhoria das respostas à população têm sido, a par da contratação de novos médicos e enfermeiros, uma prioridade da governação social-democrata”, disse José Prada.

Foi ainda enaltecida a descida efectuadas nos passes sociais na Madeira que vem dar resposta a quem mais precisa.