PSD cancela apresentação de candidatos ao Parlamento Europeu

O Partido Social Democrata (PSD) anunciou esta sexta-feira o adiamento da apresentação dos candidatos social-democratas às eleições europeias. Em causa está a morte do histórico assessor de imprensa do partido Zeca Mendonça, cujas cerimónias fúnebres decorrem este fim de semana, na Basílica da Estrela, em Lisboa.

A apresentação da lista do PSD às eleições europeias de 26 de maio estava prevista para este sábado, dia 30, pelas 17h30, no Grande Hotel de Luso. O líder do PSD, Rui Rio, o cabeça de lista do PSD às eleições europeias, Paulo Rangel, e o mandatário nacional e comissário europeu Carlos Moedas eram alguns dos membros do partido que iriam estar presentes. Fonte do partido admite, no entanto, a possibilidade de um reagendamento para 5 de abril, no mesmo local.

José Luís Mendonça Nunes, conhecido por Zeca Mendonça, morreu na quinta-feira, aos 70 anos. Como assessor de imprensa, Zeca Mendonça trabalhou com 16 presidentes do PSD, tendo cessado funções após o mandato de Pedro Passos Coelho. Trabalhava agora como assessor do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.