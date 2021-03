PSD considera “adequado” desconfinamento “faseado e por regiões” e pede reforço da testagem

O Partido Social Democrata (PSD) defendeu esta quarta-feira é “adequado” avançar com um desconfinamento “faseado e por regiões” e reforçar a testagem. O presidente do PSD, Rui Rio, espera que o Governo avance com a definição de cinco níveis de risco e a criação de linhas para “elevar ou diminuir o desconfinamento”, em função da evolução da pandemia, e pede que não se discrimine a testagem nas escolas.

No final de uma reunião, por videoconferência, com o Presidente da República sobre um eventual prolongamento do estado de emergência, Rui Rio referiu que, “de certa forma, tem-se vindo a caminhar”, para um desconfinamento tal como o PSD defende. Ou seja, com a definição de “linhas verdes e vermelhas para elevar ou diminuir o desconfinamento”, tendo por base indicadores epidemiológicos.

Esses critérios são, sobretudo, três: o número de casos acumulados por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, o valor do Rt [índice de transmissibilidade] e o número de internados em cuidados intensivos.

“Em função da evolução desses indicadores, o país terá um desconfinamento de nível 5, 4, 3, 2 ou 1. (…) Portanto, definir os indicadores, definir cinco níveis, dizendo o que cabe a cada um deles, e, depois, sabendo que o país não é homogéneo, fazer o desconfinamento faseado e por regiões. É isso que penso que o Governo vai fazer e essa estratégia parece-me adequada”, afirmou.

O presidente do PSD defendeu, no entanto, que é “absolutamente necessário que, à medida que se vai desconfinando, os testes sejam acelerados, ou seja, que haja uma testagem em massa para evitar que tudo volte atrás”. Disse ainda que, na reunião com o Presidente da República, expressou indignação com o facto de estar a ser feitos testes apenas em escolas públicas e não nas privadas.

“O vírus não passa mais ou passa menos consoante as escolas, sejam públicas ou privadas. Estamos perante um caso de saúde pública, não estamos num caso de política de educação. Espero que o Governo venha a emendar esse aspeto e que, assim que as escolas voltem a abrir, a testagem, que é absolutamente vital, possa ser feita nas escolas todas e não apenas numa parte dessas escolas”, disse.

Marcelo comunicou a Rio que Rt subiu para 0,9

Rui Rio revelou também que, durante a reunião com Marcelo Rebelo de Sousa, foi comunicado ao PSD que “o valor do Rt subiu outra vez, estando agora em 0,9”. “Isso é obviamente uma notícia má”, disse, sublinhando que, se o índice de transmissibilidade ultrapassa o 1, “não há condições para fazer nada” e o desconfinamento não pode avançar.

Sobre o desconfinamento por regiões, Rui Rio argumentou que “o ideal seria confinar ou apertar o confinamento e todos os demais concelhos limítrofes a esse concelho”, para que não o país não esteja “todo confinado quando há regiões que não necessitam”. “[O desconfinamento por regiões] não é a melhor forma porque a pandemia não se desenvolve por lógicas administrativas (…) Desconfinar por concelhos parece-nos o melhor caminho”, reiterou.

Na sequência da última reunião do Infarmed, realizada na segunda-feira, o Governo irá apresentar o plano de desconfinamento nesta quinta-feira, dia em que também será votada mais uma renovação do estado de emergência na Assembleia da República. O atual estado de emergência encontra-se em vigência até 16 de março.