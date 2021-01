PSD contesta sondagem da Aximage mas apresenta correção inválida

O PSD decidiu contestar uma sondagem da Aximage, publicada pelo Jornal de Notícias, Diário de Notícias e TSF, por verificar “grosseiras contradições” no resultado apontado aos sociais-democratas. Mas a contraposição do partido liderado por Rui Rio baseou-se numa fórmula de cálculo inválida, provocando uma “distorção dos resultados”, noticia esta quarta-feira a TSF.

Num e-mail da secrataria-geral do PSD, enviado aos militantes sociais-democratas, a liderança de Rui Rio refere que os 26,6% projetados para o PSD deveriam ser 30,3%. A mensagem do partido para os militantes, para além da intenção de voto original, incluía um resultado alternativo, extrapolado a partir do cruzamento entre voto presidencial e legislativo.

Ora, segundo a estação de rádio da Global Media, que cita técnicos da Aximage, a fórmula utilizada pelo PSD não é válida e “provocou uma distorção dos resultados”. Acresce a esse erro inicial, ter sido usada, não a intenção de voto projetada pela sondagem, que era o que estava em causa, mas os resultados reais da eleição presidencial, com isso agravando ainda mais a distorção.

Assim, o resultado projetado para o PSD mantém-se nos 26,6% (uma subida de 1,2 pontos percentuais face à sondagem anterior, de dezembro), e não os 30,3% que o PSD reclamou.