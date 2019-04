PSD denuncia atraso do Estado no reforço de meios na Alfândega do Funchal

O PSD denunciou o atraso que o Governo central tem tido no reforço de meios humanos e técnicos na Alfândega do Funchal. Os sociais democratas acrescentaram que esses mesmos atrasos se estendem à diminuição dos juros do empréstimo entre a República e a Região.

“A Alfândega presta serviço importante e precisam de pelo menos 14 funcionários para funcionar, e meios técnicos com viaturas e scanner para o Aeroporto do Porto Santo”, disse Sara Madruga da Costa, deputada do PSD na Assembleia da República.

A social democrata diz que este atraso no reforço de meios junta-se também ao atraso na redução da taxa de juro do empréstimo.

“O Orçamento do Estado previa essa redução dos juros da dívida em janeiro”, denunciou a deputada do PSD. “Esse atraso tem prejudicado a Madeira”, acrescentou.

Outra preocupação manifestada por Sara Madruga da Costa prende-se com diminuição da receita fiscal da Madeira. “Os partidos têm de defender o Centro Internacional de Negócios (CINM) que é importante para manter receita fiscal da Madeira e para a economia da Região”, defendeu.

O PSD Madeira reuniu-se com a Alfândega do Funchal.