PSD diz que a Madeira tem sido pioneira a nível nacional na aplicação de fundos comunitários

Para Cláudia Monteiro de Aguiar, candidata do PSD Madeira ao Parlamento Europeu, a Madeira tem sido pioneira na aplicação de fundos comunitários a nível nacional. Entre os exemplos estão as obras realizadas na área social como o projeto de requalificação do Bairro da Palmeira e o Centro de Inclusão.

A candidata social democrata, nas acções de campanha realizadas na passada segunda-feira, sublinhou que a Europa “consegue ser mais solidária e mais sensível” às necessidades da Madeira do que o Estado português. Cláudia Monteiro de Aguiar disse ainda que a região autónoma deve estar na “linha da frente em termos das políticas e respostas” na área social.

Cláudia Monteiro de Aguiar na sua visita ao Bairro da Palmeira salientou que esta obra prova que o projeto europeu “é solidário e também assente na área social”. A candidata social democrata afirmou que no Parlamento Europeu vai trabalhar que que os apoios na área social sejam não só reforçados mas também melhor direccionadas para aqueles que mais precisam.