PSD diz que acordo-quadro com CDS-PP tem como objetivo “enfraquecer” PS a nível local

O Partido Social Democrata (PSD) defendeu esta terça-feira que o acordo-quadro assinado com o CDS-PP para as eleições autárquicas tem como objetivo “enfraquecer” o Partido Socialista (PS) no poder local. O presidente do PSD, Rui Rio, referiu que é já “uma tradição da democracia portuguesa” o partido assinar coligações com o CDS-PP e mostrou-se convicto de que é possível reduzir a implantação territorial socialista.

“É muito importante conseguirmos, nas próximas eleições autárquicas, enfraquecer a quase hegemonia do PS no poder autárquico. O PS tem mais presidentes de câmara do que os outros [partidos] todos juntos e, portanto, é esse o patamar que juntos queremos enfrentar para que deixe de ser assim”, referiu Rui Rio, depois de o PSD e CDS-PP terem assinado o acordo com as linhas orientadoras para as coligações autárquicas.

Rui Rio reconheceu que é “muito difícil” para o PSD e CDS-PP conseguirem mais presidentes de câmara do que o PS, que conseguiu 159 câmaras em 2017, porque “o diferencial é de 62 câmaras”. “São muitas. Mas reduzir fortemente este diferencial é o objetivo estratégico que temos de prosseguir e que estamos empenhadamente a prosseguir”, reiterou.

Rui Rio disse que ainda não se sabe quantas coligações o PSD irá fazer com o CDS-PP a nível local, mas adiantou que os dois partidos deverão concorrer com lista própria às câmaras que já lideram. “Seguramente que há câmaras que o CDS lidera e é lógico que apresente uma lista própria e para o PSD é a mesma coisa. Depois há muitas onde vamos unidos fortes ou para manter ou para conquistar novas câmaras”, anunciou.

“É já uma tradição da democracia portuguesa o PSD e CDS-PP assinarem, num quadro de eleições autárquicas, um acordo que leva a que, à escala local, concelho a concelho, livremente, os militantes e as direções dos dois partidos possam propor às direções nacionais uma coligação e que, no quadro deste acordo, as direções nacionais, dirão em 99,99% dos casos que sim”, acrescentou Rui Rio.

Rui Rio destacou que a decisão sobre eventuais coligações “é muito mais local do que nacional” e reiterou a importância das eleições autárquicas para o partido. “Na sequência do resultado eleitoral do PSD em 2017, seguido do de 2013, estas eleições autárquicas têm uma importância enorme para o país e uma importância acrescida para o PSD”, disse.